AVERTISMENT METEO – De cand se răcește vremea în Maramureș Daca ne uitam acum la temperaturile din termometre, nu am putea spune ca e iarna in Maramureș. Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru Maramureș valabila pana in data de 18 decembrie. Meteorologii spun ca pana spre sfarșitul acestei saptamani, temperatura aerului va avea tendința de creștere de la medii ale maximelor de 6 grade, spre medii de 10…11 grade și ale minimelor, de la 0 grade, pana la 5…6 grade, valori cu mult mai ridicate fața de mediile specifice perioadei. Insa de la finalul acestei saptamani, vremea va intra intr-un proces de racire, mai accentuata… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 5 -18 decembrie vremea va fi urata, marcata de ploi și ninsori, arata prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit ANM , in Banat, pana in 10 decembrie, temperatura aerului va avea tendinta de crestere semnificativa de la medii ale maximelor…

- Meteorologii estimeaza ca temperaturile se vor mentine peste mediile specifice acestei perioade in urmatoarele zile, insa vremea se va raci la mijlocul lunii decembrie. De asemenea, sunt asteptate si precipitatii, mai ales dupa 8 decembrie, potrivit prognozei Administratiei Nationala de Meteorologie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele 14 zile pentru regiunea Maramureș. Astfel, pana in data de 02 noiembrie media temperaturilor maxime va fi de 16 pana la 18 grade Celsius. Ulterior datei de 02 noiembrie vremea se va raci ușor, astfel ca in intervalul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultima ora! Vremea se schimba radical in Romania, astfel ca se va raci considerabil, cu toate ca recent s-au anunțat temperaturi ridicate. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, mai exact vremea in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza pentru perioada 17 – 30 octombrie. Meteorologii precizeaza ca intervalul va debuta cu valori termice diurne peste normele climatologice, respectiv, o medie a temperaturilor de 20...21 de grade, apoi, in 20 si 21 octombrie, scaderea de temperatura…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele 14 zile pentru regiunea Maramureș. Astfel, saptamana aceasta valorile termice diurne vor fi apropiate de mediile multianuale, respectiv valori de 16 pana la 18 grade Celsius. Meteorologii avertizeaza ca incepand…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo valabila pentru urmatoarele 2 saptamani. Dupa mai multe zile de instabilitate, se pare ca soarele va face legea in zilele care urmeaza. Potrivit ANM, deși vremea va fi rece pana in 4 octomrie, aceasta va intra intr-un proces de incalzire…

- Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo valabila pentru urmatoarele 14 zile valabila pentru regiunea Maramureș. Meteorologii precizeaza ca valorile maxime medii se vor situa in general in jurul mediilor multianuale. Temperaturile medii diurne in prima saptamana se vor…