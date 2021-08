Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au dat publicitații o situație a vaccinarii in Romania pe localitați, iar județul Maramureș nu figureaza, de exemplu, in top 10 localitați in funcție de procentul acoperirii vaccinale. In Maramureș aflam din respectiva situație, ca avem o zona roșie, Valea Ruscovei, aici fiind vorba despre…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis in aceasta dimineața un cod galben de vreme rea valabil pentru zona Țarii Lapușui și Maramureșul Istoric. Acesta este valabil pana la ora 09.30, cu posibilitate de prelungire. Este vizata zona de munte de peste cota 1800 m și localitațile Borșa, Vișeu de…

- In ora urmatoare intra in vigoare un COD ROȘU de vreme vant și furtuna. Populația a primit mesaje RO ALERT. Este posibil sa cada grindina de medii și mari dimensiuni. Ca urmare a unei avertizari ANM de Cod Roșu de vreme capricioasa, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bistrița Nasaud a transmis…

- Meteorologii au emis joi seara o avertizare Cod roșu de vijelie și averse pentru județul Bistrița-Nasaud, potrivit mediafax.ro. Potrivit ANM, sunt vizate zona de munte, la cote de peste 1800 de metri, și localitațile Nasaud, Sangeorz-Bai, Feldru, Maieru, Rodna, Nimigea, Rebrișoara, Dumitra,…

- De ultima ora ! Cod portocaliu de furtuna in Maramures. Vezi zonele vizate COD PORTOCALIU Valabil pana la ora 19:30 In zona : Județul Maramures: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Maramures: Sighetu Marmației, Targu Lapuș, Copalnic-Manaștur, Cavnic, Șisești, Barsana, Ruscova, Rona de Sus,…

- Localnicii din Sangeorz-Bai au avut parte de fenomene meteorologice insemnate. Aflați sub cod roșu de avertizare, grindina ce a cazut a avut dimensiunea unui ou de gaina. Județul nostru se afla sub cod portocaliu de avertizare meteorologica. Acesta a fost emis azi la ora 14.00 și e valabil pana maine…

- Alerta maxima! COD ROSU de furtuna in Targu Lapuș, Ieud, Suciu de Sus, Cupșeni, Cernești, Lapuș, Dragomirești, Baiuț, Botiza, Groșii Țibleșului. Ploile vor avea caracter torențial. Grindina de medii dimensiuni ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele…

- Meteorologii au emis COD ROȘU de vreme severa in Cașeiu, Chiuiești și Cuzdrioara. De asemenea, mai multe localitați din Bistrița-Nasaud se afla sub aceeași avertizare. Avertizarea COD ROȘU este valabila in Cașeiu, Chiuiești, Cuzdrioara. Se vor semnala ”vijelie puternica, intensificari ale vantului cu…