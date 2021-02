Avertisment meteo: Cod galben de ceață valabil în mai multe județe din țară ANM a emis avertizari nowcasting Cod galben de ceata. Avertismentul meteo este valabil pentru noua judete din țara. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), ceata va persista pana la ora 12:00 in judetele Braila, Ialomita, Arges, Prahova, Buzau, Calarasi si Dambovita, respectiv pana la ora 13:00 in judetele Cluj si Constanta.In judetele vizate, vizibilitatea va fi scadea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, iar, in functie si de conditiile locale, se poate forma ghetus.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata densa in 10 judete, inclusiv in municipiul Bucuresti.Astfel, pana la ora 10:00, se va semnala local ceata care va determina scaderea vizibilitatii sub 200 metri, izolat sub 50 metri, in judetele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi de dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata densa in 10 judete, inclusiv in municipiul Bucuresti, potrivit Agerpres. Pana la ora 10.00, se va semnala local ceata care va determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50…

- Pana astazi, 15.841 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: Dana Budeanu a ales Fatalaul Anului 2020 In intervalul 31.12.2020 (10:00) – 01.01.2021 (10:00) au fost raportate 74 de decese (48 barbați și 26 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- Pana astazi, 13.698 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: Jocul majoritatilor in Parlament: Combinatiile in care ar putea guverna PNL sau PSD/ Modificarea Constitutiei, doar cu voia PSD In intervalul 14.12.2020 (10:00) – 15.12.2020 (10:00) au…

- Polițiștii le recomanda șoferilor prudența maxima duminica dimineața, pe mai multe artere rutiere din țara fiind ceața densa, cu vizibilitte scazuta sub 50 de metri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica dimineața, ceața reduce vizibilitatea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata dimineata mai multe atentionari cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in 20 de judete, inclusiv municipiul Bucuresti. Pana la ora 10:00 este cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa in municipiul Bucuresti si in…

- Meteorologii au emis sambata dimineața mai multe avertizari Cod galben de ceața valabile in București și in 18 județe din țara. Potrivit ANM, pana la ora 8.00 sunt sub avertizare Capitala, județele Constanța, Tulcea, Braila, Ialomita, Arges, Buzau, Prahova, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman…

- In ultimele 24 de ore, alți 137 de bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, printre care un cadru medical, trei angajați ai unor primarii și 69 de pacienți ai secției de psihiatrie din cadrul Spitalului Orașenesc Beclean, și ai 7 ai unui centru de dializa. DE asemenea, trei pacienți infectați cu CoVid-19…