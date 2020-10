Avertisment meteo: Cod galben de ceață densă în mai multe județe Meteorologii au emis, duminica dimineata, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceata densa. Avertismentul meteo vizeaza zonele din judetele Timis, Arad, Cluj, Sibiu, Alba si Harghita. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 10:00, ceata va persista in judetul Arad, respectiv in localitatile: Pecica, Santana, Chisineu-Cris, Nadlac, Curtici, Vinga, Macea, Secusigiu, Zimandu Nou, Simand, Semlac, Sintea Mare, Felnac, Zarand, Seitin, Iratosu, Sofronea, Graniceri, Socodor, Peregu Mare, Olari, Pilu si Dorobanti. De asemenea, vor fi fenomene similare, respectiv ceata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

