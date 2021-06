Avertisment meteo: Capitala și 28 de județe sunt sub alertă Cod galben Meteorologii au emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de ploi puternice si instabilitate atmosferica pentru zona Dobrogei. Avertismentul este valabil pana seara. O alta alerta de Cod galben vizeaza Capitala și 28 de judete. Cantitatile de precipitatii pot depasi 30 de litri pe metru patrat, iar vantul va sufla puternic. Avertizarea Cod portocaliu intra in vigoare la ora 14.00 și expira la ora 23.00. In județele Tulcea și Constanța, mai ales in zona litoralului, instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descarcari electrice, vijelii și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

