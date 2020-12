Metorologii au emis atentionari nowcasting de vreme rea. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, vantul va sufla cu rafale care pot ajunge 110 kilometri pe ora. In anumite zone ale țarii va fi burnița și se va depune polei. Atenționare cod galben de burnița și polei Duminica de la ora 12.05 intra in vigoare o atenționare de cod galben. Pana la ora 15.00 se semnaleaza burnița și polei in urmatoarele zone: Botosani, fiind vizate localitatile Botosani, Dorohoi, Ungureni, Hudesti, Mihai Eminescu, Albesti, Trusesti, Stefanesti, Cotusca, Suharau, Baluseni, Havarna, Vladeni, Vorniceni, Curtesti,…