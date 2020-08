Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat avertizeaza asupra celor 300 de focare de COVID-19 existente in țara. Acesta subliniaza ca din cele 300de surse de infectare, multe dintre ele se afla in camine, azile de batrani dar și in domeniul industrial, fiind in mare parte ținute sub control. Șeful DSU avertizeaza ca orice decizie…

- In contextul pandemiei de coronavirus, OMS a transmis un avertisment de ultim moment. Din cauza numarul mare de infectari ce s-a inregistrat in ultima perioada, multe țari ar putea fi inchise din nou.

- „Nu e o boala care este foarte simpla, are unele complicații pe care nu le vedem cu altele, are complicații nu numai pe sistemul pulmonar. Situația oricand poate sa degenereze”, a spus Arafat la o televiziune de știri.„Chiar daca pare dur ce zic acum, la un moment dat, daca nimeni nu vrea sa creada…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a avertizat ca transmiterea comunitara a noului coronavirus devine accentuata in țara și ca ne apropiem de un moment in care am putea avea o dublare sau triplare de cazuri noi de COVID-19 pe zi.

- In lunile cand ne-am razboit cu gripa COVID 19 au murit de cancer trei milioane de pamanteni, de aproape opt ori mai multi decat cei declarati decedati din pricina gripei. Pe cei trei milioane i-au plans doar familiile lor. Nu au avut parte de publicitate globala. Multi dintre cei cu cancer au avut…

- Al treilea val de relaxare așteptat la 15 iunie are inca multe semne de intrebare. Facand referire la acest subiect, secretarul de stat Raed Arafat a declarat: „Au fost anunțate cateva masuri posibile de catre ministrul Economiei, de catre alți miniștri. Ideea este ca la acest moment inca este prea…

- Un deputat USR, membru in comisia SRI, a venit cu propunerea ca diaspora sa voteze și la alegerile locale. Dar pot cetațenii europeni sa voteze in doua țari pentru același lucru, mai exact pentru administrația locala?Democrația nu este despre caștigarea alegerilor, ci despre reprezentarea intereselor…

- Dupa aproape trei luni de la inchiderea fizica a școlilor, elevii din clasele terminale, de clasa a VIII-a, a XII-a și a XIII-a revin in clase. Pe data de 2 iunie acești elevi incep cursurile de pregatire pentru examenele naționale. Acestea vor dura pana pe data de 12 iunie In acest context, Federatia…