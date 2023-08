Avertisment MAE: Greve pe aeroportul Luton din Londra ale operatorilor la sol ai WizzAir

Stiri pe aceeasi tema

- ”Persoanele care urmeaza sa calatoreasca din/in aeroportul Luton in aceste intervale pot intampina perturbari ale serviciilor din aeroport si intarzieri ale zborurilor. Ca urmare, recomandam sa ia legatura cu operatorii companiei de transport pentru a obtine informatii in timp real”, transmite MAE.Cetatenii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, pentru perioada 29 - 31 august 2023, Departamentul de Protecție Civila al Regiunii Sicilia a transmis un buletin de avertisment cu privire la menținerea pericolului…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza cetațenii romani care vor sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii ca, in perioada urmatoare, respectiv in zilele de 30 august, 6 și 13 septembrie 2023, sunt planificate greve ale operatorilor la sol ai companiei WizzAir din aeroportul Luton/Londra.MAE…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii ca, in perioada urmatoare, respectiv in zilele de 30 august, 6 si 13 septembrie 2023, sunt planificate greve ale operatorilor la sol ai companiei WizzAir…

- Ministerul Afacerilor Externe ii avertizeaza pe romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa se deplaseze in Statele Unite ale Americii ca autoritațile locale au declarat stare de urgența pentru sudul statului California, din cauza furtunii tropicale Hillary. Potrivit atenționarii de luni a…

- O cursa WizzAir cu 149 de pasageri la bord, care trebuia sa plece, duminica dimineata, de pe aeroportul „Avram Iancu” din Cluj cu destinatia Luton, Marea Britanie, a decolat cu trei ore si jumatate intarziere, duminica, in urma unei alarme cu bomba. Pasagerii au fost debarcati in siguranta si s-au aplicat…

- Serviciul elen de Meteorologie (EMY) a emis un cod rosu de canicula (temperaturi care vor atinge valoarea de pana la 43 de grade Celsius), in intervalul 11 – 17 iulie, pentru intreg teritoriul Greciei, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Cetațenii romani care tranziteaza sau calatoresc in Grecia trebuie…