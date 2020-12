Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, conform informațiilor comunicate de autoritațile cehe, persoanele care calatoresc din Romania in Republica Cehia, pot intra pe teritoriul ceh numai pentru motive bine intemeiate, respectiv intoarcerea la reședința, relații de munca, studii, probleme de familie, fiind excluse calatoriile in scop…

- Persoanele care calatoresc din Romania in Republica Cehia pot intra pe teritoriul ceh numai pentru motive bine intemeiate, fiind excluse calatoriile in scop turistic, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis agerpres . De asemenea, toate persoanele care calatoresc pentru…

- Persoanele care calatoresc in Austria, inclusiv din Romania, vor fi plasate in carantina imediat dupa intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioada de 10 zile, la domiciliu sau intr-o locație adecvata, ale carei costuri trebuie sa le suportate, anunța Ministerul roman de Externe. Masura plasarii…

- Alegeri Parlamentare 2020. Romanii din diaspora au in acest an doua zile la dispoziție pentru a-și alege senatorii și deputații: sambata și duminica. Este pentru prima oara cand alegerile parlamentare in strainatate se deruleaza pe parcursul a doua zile. Votarea se desfasoara intre orele 7:00 – 21:00…

- Peste 740.000 de romani cu domiciliul in peste hotare sunt așteptați la urne sambata și duminica pentru a-și alege reprezentanții in Parlament. Pentru a veni in sprijinul romanilor din strainatate prezentam un ghid pentru alegerile parlamentare 2020 in diaspora, astfel incat, atunci cand ajung la urne,…

- Chiar daca veniturile lor au fost printre cele mai afectate de pandemie, romanii sunt cei mai optimisti din Uniunea Europeana, arata un sondaj al Parlamentului European. Intrebați care este sentimentul care ii descrie cel mai mult in aceasta perioada, romanii inregistreaza cea mai mare proporție a raspunsurilor…

- Conform noului sondaj Eurobarometru standard publicat, ieri, Romania se afla in topul statelor membre, dupa Irlanda (71%), dar la egalitate cu Ungaria și Polonia, in ceea ce privește procentul respondenților mulțumiți de masurile luate de instituțiile Uniunii Europene pentru combaterea pandemiei de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi 6.612 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus). Romanii infectați in strainatate sunt distribuiți pe state astfel: 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 2.935 in Germania, 159…