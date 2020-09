Avertisment lansat de șeful statului: Câți bani riscă să piardă România din cauza rectificării Președintele Klaus Iohannis spune ca din cauza rectificarii bugetare adoptate de Parlament prin care pensiile sunt majorate cu 40%, in loc de 14%, Romania risca sa piarda fonduri europene. „Exista nu doar avertismente, exista discuții extrem de serioase cu inalți responsabili din Comisia Europeana, care ne-au spus franc: daca aceasta rectificare aprobata in Parlament intra in vigoare, ni se vor taia aproximativ 3 miliarde de euro din fonduri europene pentru ca incalcam mai multe prevederi ale tratatelor. Este o posibilitate”, a spus Klaus Iohannis. Pe de alta parte, Iohannis a mai avertizat ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis avertizeaza ca Romania risca sa piarda, pe de o parte, fonduri europene in valoare de 3 miliarde de euro și, pe de alta parte, sa aiba probleme de finanțare in cazul scaderii ratingului. Totul din cauza rectificarii bugetare adoptate de Parlament, care prevede creșterea pensiilor…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca nu vede motive pentru o noua perioada de carantina. Cu un numar de infectari in creștere, șeful statului spune ca respectarea regulilor sanitare poate duce la stoparea epidemiei. ​„Nu vad motive pentru un așa numit lockdown, pentru o situație in care cetațenii…

- La un an de la rezilierea aberanta și ilegala a acestui contract la 99% de catre Sorin Scarlat (directorul de atunci al CNAIR) și gașca lui de incompetenți, tronsonul se prezinta bine, traficul se desfașoara absolut decent în comparație cu ambuteiajele anterioare de pe drumul național paralel,…

- Ce va face Romania cu cei 80 de miliarde de euro primiți de la UE Foto: Presidency.ro. Fondurile europene, de 80 de miliarde de euro, alocate țarii noastre, în urma summitului maraton care a avut loc în acest weekend la Bruxelles vor fi folosite nu numai pentru redresarea economica,…

- Romania nu este, in prezent, in pericol sa piarda fonduri in viitorul exercitiu financiar al Uniunii Europene din cauza nerespectarii statului de drept, progrese semnificative fiind facute, in ultimii ani, in aceasta directie, a declarat marti, pentru AGERPRES, deputatul german Gunther Krichbaum…

- Romania nu este, in prezent, in pericol sa piarda fonduri in viitorul exercitiu financiar al Uniunii Europene din cauza nerespectarii statului de drept, progrese semnificative fiind facute, in ultimii ani, in aceasta directie, a declarat marti, pentru AGERPRES, deputatul german Gunther Krichbaum…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o consultare bilaterala in format de videoconferinta cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European care va avea loc pe 17 si 18 iulie la Bruxelles. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a avut marți, o consultare bilaterala in format de videoconferința cu Președintele Consiliului European, Charles Michel, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European care va avea loc in perioada 17-18 iulie a.c., la Bruxelles, Regatul Belgiei. Discuția…