Stiri pe aceeasi tema

- Greselile mari in politica economica te pun cu spatele la zid, iar marea provocare pentru cei care guverneaza o tara este de a limita stricaciunile, a afirmat, marti, intr-o conferinta de specialitate, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Intr-un interviu pentru Adevarul LIVE, președintele director general al Societații Romane de Radiodifuziune, Razvan Dinca, a declarat marți ca are in vedere crearea a doua posturi noi de radio, unul dintre ele dedicat sportului, iar celalalt dedicat copiilor și adolescenților. Fii la curent…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, a postat o imagine a unei intalniri pe care o are cu oficialii ucraineni pentru a discuta despre restabilirea comunicațiilor și a aprovizionarii cu energie dupa ultimul val de lovituri rusești, afirmand intr-o postare pe Telegram ca „inamicul ne-a afectat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat vineri crearea unui "fond special" pentru ca Ucraina sa poata "cumpara direct de la companiile noastre industriale materialele de care are nevoie mai mult pentru a-si sustine efortul de razboi", relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In momentul in care vaccinurile impotriva COVID-19 au devenit disponibile pe scara larga, mai multe femei au raportat schimbari in momentul declanșarii și durata ciclurilor menstruale dupa vaccinare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a elaborat Ghidul Rabla pentru becuri, iar modificarea de buget pentru AFM, care va cuprinde inclusiv bugetul pentru Rabla becuri, va intra in sedinta de Guvern, probabil saptamana viitoare, a anuntat joi ministrul Mediului, Barna Tanczos. Presedintele PSD,…

- Valurile de canicula si incendiile de vegetatie vor deveni mai frecvente, mai intense si mai indelungate sub efectul schimbarilor climatice, degradand calitatea aerului si afectand sanatatea oamenilor, a avertizat miercuri Organizatia Natiunilor Unite (ONU), potrivit AFP. Fii la curent cu…

- Președintele chinez Xi Jinping l-a avertizat pe președintele american Joe Biden, intr-o conversație telefonica, cu privire la necesitatea de a preveni o criza de amploare, relateaza The Wall Street Journal, citand surse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…