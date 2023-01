Stiri pe aceeasi tema

Conditiile de negociere ale Rusiei nu pot fi acceptate, a declarat secretarul de stat al SUA, Antony Blinken.

Premierul Nicolae Ciuca saluta un studiu al celor de la Harvard in care se arata ca Romania este a 19-a cea mai complexa economie din lume și are potențialul ca pana in 2030 sa intre in top 10.

Presedintele Serbiei, Aleksandr Vucici, ii indeamna pe etnicii sarbi din Kosovo sa opreasca protestele si va avea o intrevedere cu liderii minoritatii sarbe, in efortul de reducere a tensiunilor interetnice, a declarat miercuri seara un oficial guvernamental de la Belgrad, informeaza Mediafax.

Fostul președinte al Repubicii Moldova, Igor Dodon, anunța ca și-a lansat un site unde va publica informații cu privire la toate dosarele penale deschise impotriva sa. Dodon susține ca nu are nimic de ascuns, transmite Știri.md.

Rusia promite razbunare, dupa ce mai mulți soldați ar fi fost uciși de forțele armate ucrainene, chiar daca erau formal predați Ucrainei.

Președintele sarb Aleksandar Vucic a cerut luni sarbilor kosovari sa se abțina de la violențe și sa incerce sa mențina pacea.

Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca odata cu decizia de a fi crescut bugetul pentru Aparare cu 2,5%, va creste si componenta de inzestrare la peste 35%

Mitropolia Ardealului atrage atenția ca fostul preot Cristian Pomohaci iși continua activitațile preoțești. „Mimeaza preoția și face slujbe in garajul casei personale din localitatea Moșuni", transmite Mitropolia Ardealului. De asemenea, a cumparat un local pe care l-a transformat in biserica.