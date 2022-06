Presedintele Klaus Iohannis recunoaște ca rezervele de hrana ale Romaniei sunt insuficiente, fiind necesare masuri pentru constituirea de rezerve și apelarea la ele in caz de criza alimentara. „Masurile luate pana acum sunt in regula, dar sunt insuficiente. Este nevoie de multe masuri pentru a fi siguri ca nu vom avea o criza alimentara in Romania. Am discutat cu premierul și exista o preocupare serioasa in acest sens, de aceea vor fi adoptate noi masuri. In perioada urmatoare se vor lua masuri pentru a ne face rezerve și pentru a apela la ele in caz de nevoie. Este nevoie de un Guvern hotarat,…