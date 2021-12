Avertisment INHGA: Risc de inundaţii pe râuri din trei bazine hidrografice ale României Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis duminica o avertizare de inundatii pentru rauri din trei bazine hidrografice. Codul portocaliu este valabil pana luni, la ora 12.00. Potrivit hidrologilor, Codul portocaliu se instituie pe raurile din bazinele hidrografice Teleajen – sector aval confluenta cu raul Varbilau (judetul Prahova), Prahova – sector aval S.H. Campina (judetele: Prahova si Ialomita) si Buzau – sector amonte acumularea Siriu (judetele: Brasov, Covasna si Buzau). De asemenea, INHGA a emis o atentionare cod galben, valabila pana luni la ora 24.00, pentru raurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

