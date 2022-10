Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 232. Kremlinul se asteapta ca Erdogan sa-i faca joi lui Putin o propunere concreta de mediere cu privire la Ucraina. Liderii G7 au promis, marti, "sa-i ceara socoteala presedintelui rus" dupa intensificarea atacurilor cu rachete in

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a avertizat miercuri ca razboiul din Ucraina intra intr-o noua faza "periculoasa" si intr-un "scenariu infricosator" deoarece Rusia inregistreaza esecuri in conflictul conventional si ameninta cu folosirea armelor nucleare,…

- Rusia isi continua ”operatiunea militara speciala” in Ucraina, ale carei obiective raman neschimbate, deoarece Kievul nu vrea negocieri, anunta Kremlinul vineri, ziua anexarii prevazute de Moscova a patru regiuni ucrainene, relateaza Tass. ”In conditiile in care partea ucraineana a anuntat in mod…

- Scenariu terifiant dat publicitatii de "The New York Times": Rusia ar putea ataca centre de aprovizionare a armatei ucrainene din țari NATO, inclusiv din Romania, dar si Polonia. De asemenea, se vorbeste si de un alt scenariu, cel in care Vladimir Putin a

- Casa Alba, Departamentul de Stat, Pentagonul si agentiile de informatii americane par mai ingrijorate ca niciodata ca presedintele rus, Vladimir Putin, ar putea escalada razboiul din Ucraina pentru a compensa retragerea sa umilitoare din ultima perioada. Ei nu știu, insa, ce forma ar putea lua aceasta…

- Nu are rost sa se poarte negocieri sau sa se intalneasca președintele Volodimir Zelenski cu omologul rus Vladimir Putin, a precizat consilierul șefului biroului președintelui ucrainean, Mykhailo Podolyak, intr-un comentariu adresat publicației Pravda. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Istoricul Armand Gosu considera ca Rusia nu se va retrage din Ucraina decat daca e infruntata militar, context in care sprijinul militar furnizat de Occident ucrainenilor e extrem de important. Daca Ucraina ar incheia razboiul facand concesii teritoriale, Rusia, dar și alte state potențial agresoare…

- Prin razboiul sau imperialist declansat in Ucraina, Vladimir Putin si-a consolidat puterea in Rusia, scrie Andrei Kolesnikov, jurnalist rus si cercetator la Carnegie Endowment for International Peace, intr-o analiza intitulata „Captivii lui Putin”, publicata de Foreign Affairs.