Avertisment Infotrafic: Ceață pe mai multe drumuri din țară Centrul Infotrafic avertizeaza ca luni seara se circula in condiții de ceața pe mai multe drumuri din țara, unde vizibilitatea este scazuta. Astfel, ceața reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Alba, Bistrița Nasaud, Cluj, Galați, Mureș, Salaj și Vrancea. Polițiștii ii sfatuiesc […] Articolul Avertisment Infotrafic: Ceața pe mai multe drumuri din țara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

