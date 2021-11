Stiri pe aceeasi tema

- Conform centrului Infotrafic al Poliției, se circula, vineri dimineața. in condiții de ceața, care reduce vizibilitatea, pe alocuri, sub 150-200 de metri, pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul...

- Conform centrului Infotrafic al Poliției, se circula, vineri dimineața. in condiții de ceața, care reduce vizibilitatea, pe alocuri, sub 150-200 de metri, pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul kilometric 145 (municipiul Fetești) – 210 (municipiul Constanța). De asemenea, este…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 25 octombrie, pana la ora 16:00, circulatia este restrictionata pe prima banda a autostrazii A1 Bucuresti Pitesti, sensul catre Capitala, intre kilometrii 24 500 de metri ndash; 22, localitatea Ciorogarla, judetul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autoturism si un autocamion au fosi implicate intr un accident pe DN 58A Lugoj ndash; Resita, in afara localitatii Victor Vlad Delamarina, judetul Timis. Conducatorul autoturismului a fost ranit in urma impactului. Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 14:30, pe autostrada A1 Bucuresti ndash; Ptesti, pe tronsonul kilometric 10 500 de metri Bucuresti ndash; 49 Corbii Mari, jud. Dambovita , ploua torential, existand pericol de acvaplanare. Conducatorii auto…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marti, pe intreg tronsonul autostrazilor A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea sunt semnalate conditii de ploaie, pe alocuri torentiala. Potrivit sursei citate, exista riscul de acvaplanare. Conducatorii…

- Accident rutier pe DN 22, in comuna Vacareni, judetul Tulcea. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22, in comuna Vacareni, judetul Tulcea, s a produs un accident rutier, in care un autoturism a lovit un atelaj hipo nesemnalizat, impact in urma caruia carutasul…

- Pe autostrada A2 Bucuresti Constanta se circula in conditiile unui carosabil umed, cu valori de trafic normale si vizibilitate buna.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in aceasta dimineata, pe principalele artere rutiere, respectiv autostrazile A1 Bucuresti…