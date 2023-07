Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii din Sanatate au anunțat, duminica, dupa intrunirea Consiliului de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitara”, ca s-a decis continuarea protestelor pana la greva generala daca revendicarile nu sunt soluționate de guvernanți. Consiliul a hotarat ca acțiunile de protest vor continua…

- Sindicalistii Federatiei "Solidaritatea Sanitara" au continuat, joi, programul de proteste stabilit anterior, cu actiuni de pichetare a unitatilor sanitare din tara, fara intreruperea activitații.

- Sindicalistii din Federatia ”Solidaritatea Sanitara” picheteaza, joi, unitatile sanitare, fara ca activitatea acestora sa fie intrerupta. Potrivit organizatorii protestului, in intervalul orar 12:00-12:30 se va desfasura pichetarea unitatilor sanitare. Protestul se desfasoara fara intreruperea activitatii…

- Angajații din Sanatate vor primi vouchere de vacanța, prevede un proiect de Ordonanța de Urgența publicat de Ministerul Sanatații in transparența decizionala. Acordarea voucherelor de vacanța este una dintre revendicarile sindicatelor din Sanatate pentru a nu declanșa greva generala la finalul lunii…

- ​Dupa profesori, și angajații din Sanatate ies astazi in strada. Nemulțumirile acestora sunt legate de salarii și sporuri, dar și de blocarea angajarilor in sistem dupa adoptarea de catre Guvern a „Ordonanței austeritații”, in luna mai. Federația sindicala Solidaritatea Sanitara a anunțat pentru astazi,…

- Sindicalistii din Sanatate vor declansa din data de 7 iunie o greva japoneza in institutiile publice de sanatate si asistenta sociala, fara intreruperea activitatii, pana la rezolvarea revendicarilor, a anuntat, miercuri, Federatia Sanitas. „Consiliul National a decis ca Sanitas va mentine o presiune…

- Un chirurg este platit cu 38 lei/ora in timpul unei interventii chirurgicale desfasurate in garda, transmite Federatia „Solidaritatea Sanitara”, care prezinta punctual motivele actiunilor de protest, menite sa indice public problemele cu care se confrunta fiecare categorie profesionala, relateaza News.ro.…