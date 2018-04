Avertisment in Romania! Mega frauda in numele LIDL!

Stiri pe aceeasi tema

- Lidl Romania avertizeaza clienții cu privire la o tentativa de frauda, care circula pe canalele online, inclusiv pe Facebook și pe WhatsApp. Oferta „NOI OFERIM VOUCHER GRATUIT 500$ PENTRU A SARBATORI CEA DE-A 11-A ANIVERSARE” redirecționeaza utilizatorii catre site-ul www.lidl.eu/anniversary, o pagina…

- Lanțul german de supermarketuri Lidl a ajuns in 7 ani de prezența in Romania la 200 de magazine, 4 centre logistice și peste 5.000 de angajați in țara noastra, beneficiind din plin de creșterea comerțului modern și majorarea consumului, stimulata la randul sau de reducerile masive de taxe din ultimii…