- Meteorologii au emis doua avertizari meteo Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, care vizeaza 29 de județe ale țarii, printre care și Vrancea. Avertizarea meteo Cod portocaliu este valabila in intervalul 17 iunie, ora 12:00, 17 iunie, ora 23:00, conform unui comunicat…

- COD PORTOCALIU in Alba, in zona de munte: Ploi torențiale, grindina și vijelii pana vineri noaptea Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri, 9 iunie, noi avertizari de vreme severa Romania. Astfel, un cod portocaliu de ploi torențiale, grindina și vijelii emis pentru 12 județe este valabil…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, in cursul zilei de joi, o noua avertizare Cod galben de vant puternic, vijelii, furtuni, ploi torentiale si grindina in mai multe judete din Romania. Și asta nu este tot. Țara noastra este vizata și de o avertizare showcasting Cod portocaliu, valabila…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Meteorologii au emis un cod portocaliu și un cod galben de vijelii și grindina. Iata ce județe sunt vizate de atenționarea meteorologilor!

- Meteorologii au revenit cu un avertisment pentru aproape toate județele din Romania! A fost anunțat un cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii in Romania. Iata zonele din țara in care vremea devina instabila in acest sfarșit de saptamana.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata dimineața o atenționare de ploi și furtuni valabila pentru intreaga țara, incepand de la ora 12:00, pana la ora 23:00. Doar cateva județe din nordul și vestul țarii nu sunt acoperite de atenționarea meteorologilor, dar nu sunt excluse nici aici…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora! Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au venit cu o noua avertizare de cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina. Anunțul vizeaza 28 de județe din țara.

- Meteorologii au emis miercuri, 24 mai, o avertizare cod galben de furtuni și ploi torențiale valabila incepand de la ora 12.00 și pana la ora 23.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie.Potrivit ANM, in intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și…