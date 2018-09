Avertisment grav de la BNR: ”S-a ajuns la fundul sacului”

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marți, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declanșarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- O statistica a Eurostat indica țarile in care creșterile de prețuri au fost maxime in ultimii 17 ani dar și bunurile și serviciile in cazul carora s-au inregistrat creșteri maxime. Romania este in topul creșterilor. In timp ce inflația globala poate fi considerata moderata in Uniunea Europeana de la…

- Cum intra in concurs artistii de la Cerbul de Aur 2018 In cadrul evenimentului, care a avut loc in prezenta tuturor concurentilor si a reprezentantilor organizatorilor, fiecare finalist a extras unul dintre biletele numerotate de la 1 la 18, pentru a afla cu ce numar intra in concurs. Ordinea de intrare…

- Mitingul la care urmeaza sa participe romanii din diaspora este un bun prilej pentru a aminti opiniei publice despre amploarea fenomenului migratei romanilor, in cei 11 ani de cand Romania a aderat la Uniunea Europeana, dar si despre aportul financiar al romanilor plecati la munca afara pentru tara…

- In 2017, rata angajarii persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana varia de la 63% in randul migrantilor nascuti in afara blocului comunitar, pana la 73% in randul populatiei autohtone si 75,4% pentru migrantii nascuti in diferite state membre ale Uniunii Europene.…

- Un proiect de ordin al ministrului Transporturilor prevede modificarea si completarea reglementarilor privind omologarea individuala. Noile modificari vizeaza mașinile cu volan pe dreapta care nu vor mai putea fi inmatriculate. Oficialii guvernamentali pregatesc un proiect de ordin al ministrului Transporturilor…

- Banca Nationala a Romaniei nu are nicio preocupare pentru limitarea creditarii, insa doreste sa evite supraindatorarea populatiei, a declarat, luni, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Lucrurile sunt foarte limpezi. Banca Naţională nu are nicio preocupare…

- In clasamentul Comisiei Europene care arata inovația in majoritatea țarilor din blocul comunitar a crescut, insa in Romania a scazut, țara noastra fiind ultima clasata, alaturi de Bulgaria. In medie, performanța inovației in UE a crescut cu 5.8% din 2010 pana in prezent. In acest interval, performanța…