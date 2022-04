Stiri pe aceeasi tema

- Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al Romaniei la „BBB minus” cu perspectiva negativa, aceasta fiind ultima nota din categoria „investment-grade” (recomandat pentru investitii), se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara.Ratingul Romaniei „BBB minus” este sustinut de apartenenta…

- Epson și companiile din grupul sau sunt profund ingrijorate de conflictul din Ucraina și de criza umanitara din regiune. Pentru a veni in sprijinul celor afectați de aceasta criza, Epson va dona 1 milion de dolari catre Agentia ONU pentru Refugiati și Crucea Roșie. In plus, Epson Europe B.V., compania…

- Fitch a plasat la inceputul lui martie, la fel ca S&P Global Ratings si Moody’s, ratingul datoriei pe termen lung a Rusiei in categoria tarilor susceptibile sa nu-si poata rambursa datoria din cauza unei acumulari a unor sanctiuni economice dupa ce a invadat Ucraina. Insa agentia a decis marti sa retrogradeze…

- Prețul graului ar putea sa se majoreze cu peste 35-40% fața de nivelurile actuale, daca vor exista restrictii la livrare sau alte sanctiuni care sa blocheze exporturile de grau ale Rusiei sau in cazul in care vor fi probleme cu recolta și exporturile din Ucraina, potrivit unei analize realizate de Casa…