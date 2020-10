Stiri pe aceeasi tema

- Problema României este una fiscal-bugetara, considera Cristian Popa, membru al Consiliului de administrație al BNR, care precizeaza ca nu exista soluții monetare la problemele fiscale, cel puțin nu fara efecte secundare. „Când nu ai o moneda de rezerva internaționala, cum este…

- Adolescenta se afla in stare grava, insa nu este intubata, ci i se administreaza doar oxigen. Virusul i-a atacat toate organele. Este al doilea copil afectat de coronavirus si care prezinta sindrom inflamator multisistem. Primul copil este bine acum si a fost externat, insa si el a fost in…

- Ludovic Orban a fost prezent, miercuri, la conferinta "Impreuna protejam Romania" si a afirmat ca, pana se va gasi un vaccin, oamenii trebuie sa invete sa se protejeze de acest virus. "Eu cred ca pana se va descoperi un vaccin si un tratament singura reactie normala a oamenilor este sa invete…

- Romanii incep sa renunțe la numerar și vor sa stranga mai mulți bani. McKinsey: Peste 40% vor sa limiteze utilizarea banilor cash atunci cand fac plati , iar 15% cauta opțiuni de economisire Peste 30% dintre romani au facut mai multe plați contactless in detrimentul numerarului, iar aceasta tendința…

- Premierul Ludovic Orban face un apel catre pensionari sa ințeleaga ca situația este una extrem de dificila, iar creșterea cu doar 14% a punctului de pensie este maximul pe care Romania și-l permite in acest moment.Citește și: Așa țeapa sa iși fi luat Ludovic Orban?/ OPINIE ”Este o creștere…

- Purtarea maștii de protecție in spațiile publice deschise a devenit obligatorie in mai multe județe din Romania, dupa ce a fost propusa de Comitetul Național pentru Situații de Urgența și a fost aprobata de Guvern. Fiecare Comitet Județean de Urgența a decis cum va institui aceasta masura, la propunerea…

- Deputatul PSD de Timiș, Alfred Simonis, liderul grupului PSD din Camera Deputaților declara ca Romania are nevoie de un Guvern de uniune naționala și ca, in cazul in care Executivul Orban ar fi demis printr-o moțiune de cenzura, in loc ar trebui pus un Cabinet format din specialiști care nu vor candida…

- Momente de importanța maxima au avut loc miercuri, in ședința de Guvern in care Ludovic Orban le-a cerut tuturor miniștrilor sa stabileasca lista de proiecte care pot fi finanțate in cadrul exercitiului financiar multianual european 2021-2027, profitand de faptul ca Romania are garantia, in urma deciziei…