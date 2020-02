Stiri pe aceeasi tema

- Radu Banciu a comentat, in ediția de luni seara a emisiunii „Lumea lui Banciu”, posibilitatea ca așa-zisul Covid-19, coronavirusul care a produs mii de decese la nivel global, sa ajunga și in Romania.Traian Basescu este de acord cu decizia CCR și o explica: 'Loialitatea constitutionala te…

- Medicul Streinu Cercel a vorbit duminica, la Realitateas PLUS despre evenimentele din ultima vreme, din țara, din cauza coronavirusulu. Acesta a precizat despre hotararaea Ministerului Sanatații ca romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), sa stea in carantina 14 zile, ca aceasta…

- Inca 80 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in București și 10 judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la aproape 19.500, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania…

- Avertisment dur lansat de Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA la Bucuresti. Acesta avertizeaza Romania sa nu foloseasca tehnologia 5G furnizata de Huawei, pe motiv ca firma chinezeasca ar spiona. Zuckerman spune ca Ericsson, Nokia, Samsung si Qualcomm sunt alternative de incredere la tehnologia chineza.Citește…

- Noul coronavirus va ajunge cu siguranța in Romania, iar din punct de vedere al severitații, gripa este mult mai periculoasa, atrage atentia Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant al Institutului de Boli Infecțioase „Matei...

- In ultima perioada, starea de spirit a investitorilor a fost afectata de epidemia izbucnita in China, iar Bursa de la Bucuresti nu scapa, desi reactia este, deocamdata, slaba, arata o analiza XTB Romania,

- Pasager suspect de coronavirusul din China, identificat pe aeroportul Otopeni din București. Barbatul s-a simțit rau la aterizarea in țara noastra și a solicitat o ambulanța. Acesta a venit din Tel Aviv cu o cursa low-cost și le-a spus autoritațile ca a fost in China in urma cu trei luni.

- Primarul Bacaului, Cosmin Necula, fost la PSD, acum la PRO Romania, a fost prins in trafic, la ieșirea din București, circuland cu viteza execesiva și fara RCA valabil. Edilul a recunoscut ca a greșit și a platit amenda.Primarul Bacaului, Cosmin Necula, a fost prins circuland cu viteza excesiva…