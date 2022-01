Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Octavian Jurma considera ca decizia privind deschiderea școlilor pe 3 ianuarie este „dezolanta”. Nici daca planuiau un experiment de infectare in masa nu puteau alege un moment mai bun, a comentat specialistul decizia autoritaților.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca va face propunerea ca școlile sa fie deschise fizic daca rata de infectare in localitate este sub 3 la mie. Astfel, in aceste condiții se va renunța la pragul de vaccinare de 60% a personalului din unitațile de invațamant respective. „In localitațile…