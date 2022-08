Presedintele ucrainean Volodimir Zelkenski a declarat ca restabilirea securitatii depline la centrala nucleara Zaporojie – aflata sub controlul fortelor ruse – poate incepe odata cu misiunea internationala. El a avertizat ca, daca santajul rusesc cu radiatii continua, vara aceasta ar putea intra in istoria unor tari europene drept una dintre cele mai tragice. „Diplomatii ucraineni, […] The post Avertisment dur de la Kiev: Vara aceasta ar putea intra in istoria unor tari europene drept una dintre cele mai tragice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…