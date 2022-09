Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a transmis, vineri, ca radiațiile care s-ar elibara in atmosfera in urma unui eventual accident la centrala nucleara Zaporojie nu vor avea nevoie de vize pentru a ajunge in statele europene. Ea a facut aceasta afirmație dupa decizia UE de a bloca acordarea de […] The post Avertisment dur al Moscovei: Radiațiile de la Zaporojie nu au nevoie de vize appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .