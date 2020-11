Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Mahler, directorul Institutului Marius Nasta, are un avertisment dur pentru romani și susține ca mortalitatea va crește foarte mult in perioada urmatoare daca nu scade rata de infectare cu virusul SARS CoV-2. Mahler spune ca „decembrie va fi o luna in care vom plange mult”. Declarațiile…

- Incepand de ieri, 7 noiembrie, a fost organizata secția ATI urmand sa fie puse paturi in zonele in care pana in prezent erau spații destinate activitații medicale. "Fiecare pat care poate fi oferit unui pacient in stare foarte grava este oferit in primele minute. O mare problema insa in acest…

- Managerul Institutului "Marius Nasta" vorbește despre "o modificare de agresivitate" a noului coronavirus. "Daca e sa ne uitam la profilul pacientului internat, pacienții din acest moment sunt in marea majoritate cu forme severe. Mai mult decat atat, ajung la camera de garda pacienți suspecți cu…

