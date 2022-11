Ministrul chinez al Apararii, Wei Fenghe, i-a spus, marți, omologului sau american ca Taiwanul se afla in centrul intereselor principale ale Chinei și reprezinta o „linie roșie” care nu trebuie depașita. „Rezolvarea chestiunii Taiwanului este treaba poporului chinez, nici o forța externa nu are dreptul sa intervina”, a declarat generalul Wei Fenghe la o intalnire […] The post Avertisment dur al Chinei pentru SUA. Șeful Pentagonului, informat despre „linia roșie” / „Nici o forța externa sa nu intervina” first appeared on Ziarul National .