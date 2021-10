Stiri pe aceeasi tema

- ​”S-a aratat, în mod repetat, ca incertitudinile sporite privind consolidarea bugetara generate de actualul context politic, alaturi de dimensiunea dezechilibrului extern și de dinamica inflației, sunt de natura sa mareasca prima de risc suveran, cu potențiale consecințe adverse asupra ratei…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen va efectua luni, 27 septembrie, o vizita oficiala la Bucuresti pentru a prezenta evaluarea privind Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei in cadrul NextGenerationEU, a transmis institutia europeana, informeaza agenția News.ro.…

- „In timpul vizitei sale, presedinta von der Leyen se va intalni cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis si premierul Florin Citu. Cei trei inalti oficiali vor vizita Spitalul Universitar Bucuresti, care ar putea beneficia de finantare prin Mecanismul de redresare si rezilienta. La finalul vizitei,…

- Grecia, Portugalia sau Cipru, alaturi de marile economii precum Germania, Italia sau Spania deja s-au apucat de lucru cu banii din Mecanismul de Redresare si Rezilienta, primele transe intrand deja in conturile st...

- „In ceea ce priveste Romania, am asigurat-o pe presedinta Comisiei ca USR PLUS ramane consecvent in apararea reformelor promise si decise la nivelul coalitiei de guvernare si ca speram sa gasim formula sa le ducem mai departe cu aceeasi coalitie, dar mai decisi. De asemenea, m-am bucurat sa aud ca PNRR…

- Gradul de absorbție a fondurilor europene alocate Romaniei prin PNRR prezinta incertitudini mari. De asemenea și banii alocați de UE in noul Cadru financiar multianual 2021-2027, au susținut mai mulți membri ai CA al BNR. „Incertitudini mari continua sa fie asociate gradului de absorbție a fondurilor…

