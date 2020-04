Stiri pe aceeasi tema

- „Cu siguranța avem in atenție aceasta situație. Evaluarile noastre arata ca situația infracționala, situțaia operativa e ținuta sub control, dar nu ne mulțumește, fapt pentru care la nivelul fiecarui județ s-a dispus un set de masuri astfel incat, prin acțiuni preventiv-combative, sa limitam la maximum,…

- Centrul de carantina din Ploiesti, situat in cartierul Albert, in zona cunoscuta drept Kilometrul 6, este o adevarata tabara de infractori. O parte dintre persoanele care au stat in izolare aici timp de doua saptamani sunt cunoscute cu antecedente penale pentru furturi si talharii.

- Vlad Roșca, medic angajat la Vama Nadlac pentru triajul eșppidemiologic a scris pe Facebook ce crede despre romanii care se intorc in prezent din strainatate: mulți sunt infractori, iar infracționalitatea in Romania va crește! „Aici nu lupti aici doar cu epidemia de Covid-19, ci cu indolenta, nesimtirea…

- ”Totul e sub control”, asigura președintele rus. Motivele foarte politice care îl determina sa minimizeze amploarea flagelului. Denunțul vine din partea unuia din cei mai apropiați aliați ai Moscovei: Alexandr Lukașenko, presedintele autoritar al Belarusului. “Infectarea cu coronavirus…

- Un medic din Vama Nadlac a povestit pe o rețea de socializare cum au fost tratați, el și colegii sai, de o parte din cei care au revenit in țara. Aroganța, superficialitate, lipsa de educație și de rușine, sunt cuvintele folosite de medicul Vlad Roșca. Acesta avertizeaza ca autoritațile nu se vor lupta…

- Mii de conationali condamnati la ani grei de inchisoare in vestul Europei pentru fapte comise cu violenta se intorc in Romania unde beneficiaza de reduceri substantiale ale pedepselor in baza Codului Penal mult mai bland.

- Mai multe persoane cu varste cuprinse intre 14 si 21 de ani, din orasul Murgeni, acuzate de talharie si furturi calificate sunt audiate, marti, in urma unor perchezitii domiciliare. Presupusii autori sunt acuzati ca au patruns in locuinte sau in sediile unor societati comerciale de unde au sustras diferite…

