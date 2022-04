Stiri pe aceeasi tema

Rusia și Occidentul sunt mai aproape de un razboi nuclear decat in timpul crizei rachetelor din Cuba, a declarat stranepoata lui Nikita Hrușciov, potrivit Sky News.

Apar noi detalii despre retragerea trupelor rusești de la centrala nucleara de la Cernobil din Ucraina, pe care au cucerit-o pe 24 februarie, prima zi de razboi.

Presedinta Parlamentului European Roberta Metsola a anuntat joi seara, pe Twitter, ca este "in drum spre Kiev".

Ministrul Apararii din Ucraina le cere liderilor europeni sa-l numeasca pe Putin „criminal de razboi", anunța Mediafax.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit cu o reacție privind sincronizarea R. Moldova și Ucrainei la rețeaua electrica europeana.

Trei adulti au fost ucisi si trei copii sunt raniti dupa explozia unei mine antipersonal in regiunea ucraineana Cernigov, la nord de Kiev, a declarat luni Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului in parlamentul ucrainean, transmite AFP.

Consiliul Județean Tulcea anunța populația ca in perioada urmatoare vor incepe exerciții de tragere cu muniție de razboi in poligonul Babadag, iar circulația in zona va fi restricționata. De asemenea, se menționeaza ca Unitatea Militara nu se face responsabila, daca cetățenii nu vor respecta interdicțiile

Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, dupa intalnirea cu Ursula von der Leyen, ca va acorda sprijin Republicii Moldova, in contextul crizei din Ucraina.