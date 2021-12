Un membru al Parlamentului ucrainean vorbește pentru Libertatea despre posibila invazie a Rusiei in Ucraina. Oleg Dunda, 41 de ani, e parlamentar din partea partidului Slujitorul Poporului, cel creat de președintele Zelenski inainte de alegerile din 2019. Dunda este unul dintre deputații care au propus o lege dezbatuta intens in ultima vreme in Ucraina, cea a cetațeniei multiple, conform deschide.md

– Domnule deputat, care este poziția dumneavoastra in fața posibilei invazii a Ucrainei de catre Rusia?

– Trebuie sa ințelegem Rusia. Are aceleași tactici și strategie de decenii intregi.…