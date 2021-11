Avertisment, din partea investitorilor germani: „Criza politică şi sanitară creează condiţii din ce în ce mai dificile pentru mediul de afaceri” Criza politica ce dureaza deja de cateva saptamani si situatia actuala dificila din domeniul sanatatii creeaza conditii din ce in ce mai dificile pentru mediul de afaceri din Romania si duc la o pierdere suplimentara a increderii in sectorul privat, au avertizat reprezentantii Camerei de Comert romano-germane (AHK Romania), intr-un comunicat. "Situatia sanitara din tara este dramatica, iar impactul direct asupra economiei este clar vizibil si continua sa se agraveze. In prezent, isi pierd viata in medie aproape 500 oameni in fiecare zi. Este de neinteles cum pot fi purtate dispute politice… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

