- Ultimul val de violente intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas a adus Fasia Gaza in pragul razboiului, a afirmat miercuri in Consiliul de Securitate al ONU coordonatorul Natiunilor Unite pentru Orientul Mijlociu, Nikolai Mladenov, citat de AFP. Mladenov a dat acest avertisment in timp…

- Curtea Suprema a Israelului a validat, joi, utilizarea gloantelor reale impotriva palestinienilor care manifesta de-a lungul granitei in Fasia Gaza. In hotararea de 41 de pagini publicata joi seara de Ministerul Justitiei, Curtea a respins toate recursurile ONG-urilor israeliene si palestiniene…

- Tarile musulmane au lansat vineri un apel la trimiterea unei "forte internationale de protectie" în teritoriile palestiniene dupa varsarea de sânge din Fâsia Gaza, în cursul unui summit la Istanbul convocat de presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, care a acuzat…

- Inaugurarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim nu este motivul manifestatiilor palestiniene reprimate in sange de Israel, ci un "pretext" utilizat de Hamas pentru "a incuraja violenta", a declarat marti Departamentul de Stat de la Washington, citat de AFP. Intrebata cu insistenta de jurnalisti la…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a calificat marti situatia din Orientul Mijlociu drept "exploziva" si a criticat SUA pentru actiunile unilaterale in regiune, precum si Israelul pentru - ceea ce a spus el - un nivel nejustificat de violenta, potrivit Reuters. Mii de locuitori…

- Bebelusul a fost identificat ca fiind o fetita in varsta de opt luni. Nu este clar pentru moment la ce distanta se aflau bebelusul si familia sa fata de bariera de securitate.Cel putin 59 de palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri israeliene in zona de frontiera, unde mii de…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste, dupa violențele din Fașia Gaza, in care 55 de palestinieni au fost ucisi de tirurile israeliene , in cursul ciocnirilor si manifestatiilor impotriva inaugurarii ambasadei americane de la Ierusalim . Organizata la initiativa Kuweitului, reuniunea este programata…

- Conflictul din Fașia Gaza a escaladat din nou. Cinci palestinieni au fost uciși și 170 raniți in Fașia Gaza de catre armata israeliana care a intervenit cu armament real și tunuria ucis, vineri, cinci protestatari palestiniei și a ranit alți 170, citeaza Agerpres AFP. In timpul unor ciocnirilor dintre…