Stiri pe aceeasi tema

- Socialiștii europeni ii critica pe rivalii politici liberali din Romania, inclusiv pe președintele Iohannis, avertizand ca s-ar putea sa incerce sa nu respecte „voința poporului roman”.

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, se declara convins ca social-democratii vor castiga alegerile parlamentare din 6 decembrie, iar presedintele Klaus Iohannis va fi obligat sa desemneze un premier de la PSD. "Toate datele ne arata ca romanii vad, simt și ințeleg dezastrul produs de PNL in acest an…

- Mai mulți politicieni din Romania au transmis felicitari catre Joe Biden, dupa ce presa americana a scris ca democratul a caștigat alegerile locale. Marcel Ciolacu, Dan Barna sau Gabriela Firea au transmis mesaje dupa victoria oficialului american. Liderul USR, Dan Barna, a scris pe Facebook ca romanii…

- „Inițial intalnirea a avut loc la una din mesele de pe terasa. Mihai Tudose a venit al treilea sau al patrulea și au stat afara o perioada și abia dupa-aia au intrat cu toții inauntru. Deci, in momentul in care au fost in jur de 10 persoane afara s-au mutat inauntru, au stat cel puțin o ora, cat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbata, la Timișoara, întrebat daca va fi premier și dupa alegerile din decembrie, ca primul ministru îl da partidul care câștiga alegerile, în replica dupa ce USR-PLUS a anunțat ca intra în alegerile parlamentare cu dorinta de…

- Clasata pe locul opt in ierarhia Ligii 1, FC Viiorul intalneste pe teren propriu utima clasata.FC Viitorul are o serie de patru meciuri la rand fara esec in Liga 1 si vrea sa prelungeasca perioada pozitiva, astfel ca singura varianta pentru meciul de maine este victoria.In etapa a opta de campionat,…

- Dupa lovitura dura și neașteptata pe care a primit-o Victor Ponta din partea liderului PSD Marcel Ciolacu, fostul premier s-a dus in campanie electorala la Slatina pentru a-și susține candidații la alegerile locale. Reamintim, ca Marcel Ciolacu le-a intors spatele lui Tariceanu și Ponta transmițandu-le…

- Numarul total de alegatori inscrisi in Registrul electoral, inclusiv cetatenii care vor implini 18 ani pana la data 6 decembrie 2020, este de 19.031.219, dintre care 738.689 au domiciliul in afara tarii. Autoritatea Electorala Permanenta a transmis Biroului Electoral Central pentru alegerile…