Stiri pe aceeasi tema

- Patru copii au cazut in ultimele doua zile in apa raului Bistrița și au ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-au jucat pe gheața, iar aceasta s-a spart sub ei. In acest sens, Ministerul de Interne a facut, sambata, un apel ”catre toți parinții, bunicii, aduții” sa-i supravegheze pe cei mici pentru…

- Doi copii, o fetita de 8 ani si un baietel de 7 ani, au cazut in raul Bistrita, in judetul Neamt. Ambii au fost transportati la spital in stare grava.Potrivit primelor informatii, pompierii au fost alertati in jurul orei 14.41, prin apel la 112, despre faptul ca doi copii au cazut in raul Bistrita,…

- Doi copii care se jucau vineri dupa-amiaza pe gheața au cazut in raul Bistrita, in municipiul Bacau, dupa ce gheața s-a rupt sub greutatea lor. Ei au fost salvați la timp și au supraviețuit, informeaza Agerpres . La fața locului a ajuns o echipa a ISU Bacau, cu o barca pneumatica. Copiii, in varsta…

- Doi copii care au cazut astazi dupa-amiaza in raul Bistrita, in municipiul Bacau, au fost scosi din apa de pompierii ISU Bacau. ‘Un minor este constient si a fost preluat de echipajul Serviciului de Ambulanta Judetean, iar cel de-al doilea minor este in stare de inconstienta si ii sunt aplicate masuri…

- UPDATE 2: Se pare ca cei doi minori se jucau pe gheața, care sub greutatea lor s-a rupt. Minorul conștient are 12 ani, iar cel de al doilea minor are 10 ani. Minorul de 10 ani a fost scos din stop-cardio-respirator de echipajul medical. Cei doi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- De-a lungul timpului, s-au tot aflat scuze ingenioase nascocite de catre anumiți șoferi prinși pe picior greșit de catre polițiștii rutieri, in speranța ca vor scapa de amenzi. Mai nou, cei de la Ministerul de Interne au adunat, pe pagina oficiala de Facebook, o colecție a unor astfel de scuze, remarcandu-se…

- Ulterior, politia din cel mai mare oras al tarii a afirmat, potrivit agentiei de presa ruse Interfax, preluata de Reuters, ca zeci de participanti la revolta au fost „eliminati”.O alianța de securitate condusa de Rusia a statelor foste sovietice va trimite forțe de menținere a pacii in Kazahstan, a…

- Instituția condusa de ministrul Lucian Bode a transmis vineri, 31 decembrie, un mesaj de Revelion, in care a facut referire la filmul care face furori in aceste zile, „Dont look up”, si a transmis speranta pentru un an mai bun. „2021 s-a incheiat cu «Dont look up». 2022 trebuie sa fie cu «LOOK UP!»……