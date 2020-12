Un colectiv de cercetatori ai Institutul Politehnic din București a determinat ca aproximativ 500 de persoane se contamineaza in fiecare zi cu COVID 19 ca urmare a manipularii produselor de panificație neambalate. Pentru determinari s-au folosit instrumente matematice avansate bazate pe machine learning și inteligența artificiala. Studiul vine in continuarea concluziilor unui alt studiu efectuat de catre Universitatea din București care a aratat ca virusul poate sa ramana activ, chiar și ore bune pe produsele neambalate. In fiecare zi, in Romania se consuma aproximativ 4 milioane de produse de…