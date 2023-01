Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța o schimbare brusca a vremii in urmatoarele ore. A nins viscolit in peste zece județe din țara. Pana sambata, 17 decembrie, se afla in vigoare un COD GALBEN de ploi insemnate cantitativ. La finalul weekend-ului, temperaturile vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu un nou avertisment de vreme rece in Romania. De aceasta data, țara noastra va fi acoperita de un ger extrem, iar temperaturile vor continua sa scada drastic, dupa o perioada in care gradele din termometre erau cele specifice primaverii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a venit cu un nou avertisment de vreme rea, care iși va face simțita prezența in Romania. Elena Mateescu a anunțat ca racirea vremii va fi una semnificativa.

- Administrația Naționala de Meterologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au anunțat cod galben de ceața și vant. Avertizarea meteo cuprinde mai multe județe din Romania, iar aceasta avertizare este valabila pana astazi la ora 23:00. Iata in ce județe va fi ceața și vant!

- Avertisment ANM! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare de vreme rece pentru Romania. Iarna și-a facut simțita prezența inca de zilel trecute, dar acum vremea continua sa scada tot mai mult. Meteorologii au anunțat ce temperaturi se vor inregistra pana la Craciun in toata…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii anunța in Romania ninsori puternice, dar și temperaturi la pragul inghețului. Iata ce temperaturi se vor inregistra in urmatoarea perioada, dar și cum va fi vremea in fiecare parte a țarii noastre!

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța o schimbare radicala de temperatura, care va intra in vigoare chiar maine dimineața. Daca in unele zone vor exista ploi, alte regiuni din țara vor fi semnalate cu lapovița și chiar ninsori. Ce temperaturi se vor inregistra…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Meteorologii au emis prognoza meteo pana la sfarșitul lunii noiembrie, mai exact vremea in perioada 31 octombrie - 28 noiembrie 2022. Iata cand vine frigul in Romania!