Avertisment de pe frontul Covid: „Este o problemă uriaşă” Seth Berkley, seful aliantei globale pentru vaccinuri, spune ca vaccinul anti-Covid a ajuns la 42% in tarile sarace, teren fertil pentru a se naste alte tulpini. Numar scazut de cazuri si oboseala de a lupta cu virusul a dus pandemia pe locul doi, in comparatie cu alte situatii de urgenta, precum razboiul din Ucraina. „Scaderea atentiei in guverne si in randul oamenilor este o problema uriasa in acest moment. Cu o noua varianta la patru luni, nu ne permitem sa fim prinsi nepregatiti pentru sosirea urmatorului val”, spune Seth Berkley, CEO al Gavi, parteneriatul public-privat din conducerea Covax,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

