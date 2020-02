Stiri pe aceeasi tema

- Conform previziunilor facute de specialiști in domeniul meteorologic, schimbarile climaterice – pe termen mediu și lung – nu pot fi neglijate. Se vorbește, din ce in ce mai mult, despre incalzirea globala sau despre alți factori negativi care afecteaza atmosfera terestra, iar in ultimii ani am asistat,…

- Pentru ca in acest moment ninsoarea este viscolita in zona Montana Ranca, jandarmii gorjeni sunt pregatiți sa intervina in orice moment insa aceștia ii sfatuiesc pe turiști ca pe timp de noapte sa ramana in zona cabanelor si sa nu de abata de pe strada. “In contextul avertizarii meteorologice…

- Temepraturile din Romania au inceput sa se deregleze in ultimii ani și dupa cum se poate observa anotipurile nu mai respecta "regulile" de incadrare. Iarna aproape dispare din anumite regiuni ale țarii, iar vara a inceput sa se extinda foarte mult. Ce ne așteapta in urmatorii cinci ani este un semnal…

- Un barbat de 29 de ani dintr-o comuna galațeana a fost impușcat duminica de polițișt,i dupa ce i-a amenințat pe aceștia, dar și mai mulți trecatori, cu o sabie, conform Mediafax. Tanarul era in stare de ebrietate, iar polițiștii au fost chemați sa intervina pentru a-l liniști pe agresor.Potrivit polițiștilor…

- Meteorologii anunța intr-o prognoza speciala emisa miercuri pentru Capitala temperaturi mai mari decat ar fi normal și vant slab, potrivit Mediafax.Incepand miercuri de la ora 10.00 pana joi la ora 20.00, cerul va fi variabil, iar valorile termice diurne mai ridicate decat in mod caracteristic…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei, valabile in zone din 29 de judete, precum si in Municipiul Bucuresti. Potrivit...

- Fostul prim-ministru Mihai Tudose a votat la Bruxelles si a anuntat pe Facebook ca a votat "pentru redarea prestigiului formulelor matematice", semn ca a votat impotriva Vioricai Dancila, cea care a a stiut doar jumatate din formula ariei cercului cand a fost intrebata intr-o conferinta de presa."Am…

- In urma scrutinului electoral din statul american Louisiana, candidadul democrat John Bel Edwards a ieșit caștigator, invingandu-l pe contracandidatul republican Eddie Rispone, apropiat al președintelui Donald Trump, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.John Bel Edwards, candidat…