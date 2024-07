Stiri pe aceeasi tema

- Pyry Soiri (29 de ani) a plecat de la Universitatea Craiova. Oltenii au anunțat ca l-au vandut in Grecia, la Athens Kallithea. Fundașul dreapta finlandez a fost adus de Craiova in ianuarie, liber de contract dupa desparțirea de Helsinki. A stat in Banie doar jumatate de an, iar acum a fost vandut Athens…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, nu crede in șansele lui Nicolae Ciuca de a ajunge la Cotroceni.„Ciuca nu poate intra in turul doi, PNL-ul e prea slab și dansul e prea slab. Politicienii nu se fac la apelul de seara.

- Peste 2,5 milioane de romani beneficiaza de acest ajutor din partea statului care va putea fi folosit doar pentru alimente si mese calde.Procesul de incarcare a acestor carduri cu suma de 250 de lei a inceput pe data de 14 iunie și va tine pana pe data de 25 iunie.Beneficiarii acestui sprijin acordat…

- Fostul președinte a facut, duminica seara la Romania Tv, o predicție sumbra referitoare la taxe și impozite. Traian Basescu a spus ca aceastea vor crește dupa alegerile din acest an.„Se va schimba sistemul de taxe. Dupa alegeri, in cateva saptamani veți vedea noile taxe.

- Un tanar șofer de camion a scapat ca prin urechile acului fara sa-i fie suspendat permisul, dupa ce pe o autostrada din județul Timiș a fost surprins conducand neregulamentar. El a semnat in procesul verbal de contravenție promițand agentului care i-a dat avertisment ca va preda singur permisul polițiștilor,…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis vineri un avertisment la adresa "persoanelor care ameninta cu represalii" - pe ea sau personalul sau -, spunand ca astfel de actiuni ar putea constitui o "subminare a administrarii justitiei", informeaza AFP, citat de AGERPRES.

- Programul autobuzelor și troleibuzelor in perioada 1 Mai și a Sarbatorilor de Paște 2024 Miercuri 01.05.2024 – Programul unei zile de sambata. Joi 02.05.2024 – Programul unei zile de sambata. Vineri 03.05.2024 – Programul unei zile de sambata. Sambata 04.05.2024 – Programul unei zile de sambata. Duminica…

- Directorul FBI, Christopher Wray, a lansat un avertisment dur. El susține ca „un atac terorist coordonat” ar putea fi lansat loc intr-un loc public din SUA, amenințarea terorista aflandu-se in acest moment la un nivel fara precedent.