Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca numarul persoanelor bolnave de COVID-19 a ajuns la 210.000 in toata lumea, iar numarul deceselor a depasit pragul de 9.000 de morti, lansand un mesaj de avertisment tinerilor ca noul coronavirus poate fi la fel de periculos pentru ei.

- Organizația Mondiala a Sanatații anunta ca 210.000 oameni sunt bolnavi de COVID-19 și 9.000 de oameni au murit din cauza virusului. „Nu sunteti invincibili”, este mesajul OMS pentru tineri. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ii avertizeaza pe tineri sa nu se considere invincibili, in contextul in…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ii avertizeaza pe tineri sa nu se considere invincibili, in contextul in care numarul imbolnavirilor de COVID-19 a ajuns la 210.000. Alti 9.000 de oameni au murit...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca exista o criza de echipamente medicale destinate luptei impotriva coronavirusului, iar preturile pentru cele care mai exista pe piata cresc foarte rapid, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.Spre exemplu, la nivel global, pretul…

- Noul coronavirus se raspandește in Orientul Mijlociu, fiind confirmate cazuri de infecție in Liban și Israel, iar Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca „fereastra de oportunitate” pentru controlarea epidemiei devine tot mai „ingusta”, transmite The Guardian.Patru iranieni au murit…

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca toate țarile trebuie sa fie pregatite de sosirea coronavirusului și recunoaște ca e imposibil de anticipat ce evoluție va avea epidemia.

- Autoritațile din domeniul sanatații din provincia chineza Hubei au anunțat ca 56 de persoane au murit duminica din cauza infecției cu noul tip de coronavirus, astfel ca numarul total al deceselor se ridica în prezent la 361, informeaza Mediafax citând CNN. Potrivit aceleiași surse, alte…

- Virusul din orasul chinez Wuhan reprezinta o urgenta de nivel global, a anuntat joi seara Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in conditiile in care epidemia se extinde in afara Chinei. "In ultimele saptamani, am asistat la aparitia unui agent patogen necunoscut anterior, care a generat o epidemie…