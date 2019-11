Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre punctele critice care ar putea conduce catre schimbari la nivel mondial pe termen lung si ireversibile, amenintand civilizatia umana, au fost activate, avertizeaza mai multi oameni de stiinta intr-un articol publicat in jurnalul stiintific Nature, citat joi de DPA, scrie…

- Oamenii de stiinta de la Google sustin ca au atins ''suprematia cuantica'' - o reusita ce ar putea schimba istoria proceselor de calcul - intr-un studiu publicat in jurnalul stiintific Nature, citat de The Independent. Cercetatorii Google au anuntat ca au trecut o piatra…

- Activitatea in exces a neuronilor din creier ne-ar putea scurta viața. In schimb, activitați relaxante, precum meditația sau yoga, sunt considerate benefice deoarece diminueaza activitatea creierului și ne-ar face sa traim mai mult. Este concluzia unui studiu publicat recent in care oamenii de știința…

- Oamenii de stiinta si-au exprimat surpriza ''absoluta'' dupa ce au descoperit un sistem solar situat la o distanta de 30 de ani lumina de Pamant ce sfideaza cunostintele actuale privind formarea corpurilor ceresti, o planeta mare, asemanatoare lui Jupiter, orbitand o stea pitica rosie,…

- Cercetatorii americani impreuna cu cei australieni au reusit sa transforme un ou fiert intr-unul crud. Intregul proces dureaza 20 de minute si pentru a deveni realitate s-au folosit substante chimice. Avand in vedere aceasta reusita verbul „a desfierbe" ar trebui sa-si gaseasca locul in dictionare cat…