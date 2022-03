Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de scafandri turci au recuperat din Marea Neagra, la nord de Istanbul, un obiect „similar cu o mina” a carui prezenta fusese semnalata de pescari din zona, informeaza Reuters, citand Ministerul turc al Apararii. Obiectul a fost observat initial in apropierea unui debarcader din stramtoarea…

- Rusia a avertizat sambata cu privire la pericolul reprezentat de deriva minelor depuse de fortele navale ucrainene in Marea Neagra dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, precizand ca minele ar putea ajunge in Stramtoarea Bosfor sau chiar in Marea Mediterana, relateaza FP. ”Dupa debutul operatiunii…

- „Cam cat inseamna pacea și viețile oamenilor pentru regimul Putin? Mai nimic. Totul este doar despre o propaganda ieftina, o otrava pe care incearca sa o vanda intregii lumi, la fel cum o face și cu propria populație. In timp ce, de fapt, continua crimele impotriva civililor in Ucraina și o invazie…

- Recep Tayyip Erdogan a discutat sambata cu Volodimir Zelenski si i-a dat asigurari ca depune eforturi pentru lansarea negocierilor in sensul unui armistitiu intre Rusia si Ucraina."Depunem toate eforturile pentru a evita noi pierderi de vieti omenesti", a declarat Recep Tayyip Erdogan, citat de cotidianul…

- Deci, Rusia nu are niciun motiv (nici real și nici fabricat) și niciun obiectiv strategic pentru invadarea Ucrainei. Ba, mai mult, Moscova zice raspicat ca nu are nicio intenție sa atace Ucraina. În asemenea condiții, tot ce le ramâne comentatorilor de politica externa și de securitate…