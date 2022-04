Stiri pe aceeasi tema

Ucraina a reacționat cu scepticism la promisiunea Rusiei, in cadrul negocierilor de marți, de a reduce operațiunile militare din jurul Kievului, in condițiile in care unele țari occidentale se așteptau ca Moscova sa iși intensifice ofensiva in alte parți ale țarii, scrie Reuters.

Forțele ruse au lansat doua rachete, in cursul nopții, asupra unei unitați militare ucrainene de la periferia orașului Dnipro, al patrulea oraș ca marime din țara, au declarat serviciile regionale de urgența.

Sucursala din Moscova a unei banci de stat chineze a inregistrat o crestere a cererilor din partea firmelor ruse care doresc sa deschida noi conturi, a declarat o persoana familiarizata cu chestiunea, in timp ce companiile din tara se lupta cu sanctiunile internationale dupa invazia in Ucraina, transmite…

Rusia a negat ca a efectuat vineri atacuri cu racheta asupra Kievului, relateaza agentiile ruse de presa, citand o sursa din cadrul Ministerului Apararii rus, dupa ce Ucraina a acuzat Moscova ca ataca zone rezidentiale din capitala sa, potrivit Reuters, scrie AGERPRES.

Moscova a anunțat astazi inceputul operațiunii in Ucraina, invocand escaladarea atacurilor din partea forțelor Kievului in Donbass. Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca scopul operațiunii este demilitarizarea și denazificarea Ucrainei.

Rusia vizeaza infrastructura militara a Ucrainei, apararea aeriana si fortele aeriene cu arme de inalta precizie si nu ataca orasele ucrainene, potrivit agentiei ruse de presa RIA care citeaza joi Ministerul Apararii de la Moscova.

Rusia a amenintat Ucraina cu noi consecinte in cazul unor "planuri militariste" din partea Kievului, dupa ce Moscova a recunoscut independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei si a anuntat ca va trimite acolo trupe, informeaza marti DPA, conform AGERPRES.

Rusia poate lansa oricand un atac asupra Ucrainei, a reiterat sambata Casa Alba, pe fondul tensiunilor accentuate dintre Moscova si statele occidentale, transmite duminica AFP.