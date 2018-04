Agentia Nationala de Meteorologie din Ungaria a avertizat ca, incepand de duminica seara, norul de praf saharian se afla deasupra Ungariei, iar de ieri, 16 aprilie, a ajuns și deasupra Romaniei. In cursul zilei de azi, concentratia particulelor de praf si nisip saharian va creste in aer, urmand ca miercuri sa se retraga, odata cu […] The post Avertisment de la meteorologi! Nor de praf saharian peste Romania. De ce ne putem imbolnavi appeared first on Cancan.ro .