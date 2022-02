Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației SUA, Antony Blinken, a estimat vineri, 11 februarie, ca o invazie a Ucrainei de catre Rusia ar putea avea loc inainte de incheierea Jocurilor Olimpice de la Beijing. Secretarul de stat al SUAa asigurat vineri ca Rusia aduna și mai multe trupe la granița cu Ucraina. „Am incercat totul…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken i-a spus marți, într-un apel telefonic, omologului sau rus, Serghei Lavrov, ca acesta ar fi momentul sa retraga trupele ruse de la granița cu Ucraina daca Moscova nu intenționeaza sa invadeze, a declarat reporterilor un înalt oficial al Departamentului…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken l-a "indemnat" marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov la o "dezescaladare imediata si la retragerea" trupelor ruse de la frontiera Ucrainei, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, in urma unei convorbiri la telefon a celor doi sefi ai diplomatiei,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat preocupat, joi dupa-amiaza, de afirmatiile omologului sau american, Joe Biden, care a parut sa faca o distinctie între un atac militar de amploare al Rusiei si o „incursiune minora”. „Vreau sa le reamintesc marilor…

- Departamentul de Stat al SUA a autorizat Lituania, Letonia si Estonia sa trimita in Ucraina rachete si alte arme de fabricatie americana, au declarat mai multe surse, in conditiile in conditiile in care presedintele Joe Biden a declarat ca este ingrijorat ca Rusia va invada Ucraina.

- Secretarul de Stat american Antony Blinken efectueaza marti o vizita in Ucraina, pentru a afisa astfel sustinerea Kievului de catre Statele Unite, pe fondul unor temeri cu privire la o invazie a Rusiei, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, relateaza AFP.

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…