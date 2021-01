Stiri pe aceeasi tema

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, a declarat ca va organiza consultari publice in acest an pentru introducerea unei taxe auto anti-poluare. O decizie va fi luata impreuna cu societatea civila, dupa analizarea variantelor care exista in alte state ale Uniunii Europene. Ministrul…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita redeschiderea imediata a restaurantelor la interior, cu implementarea masurilor de siguranta sanitara, si scoaterea acestora de sub regula de 3 la mie, potrivit unei scrisori deschise adresate premierului, ministrului…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, avertizeaza reprezentanții AUR ca nu vor avea suportul Statelor Unite daca nu manifesta toleranța pentru oameni și pentru decența. Adrian Zuckerman a declarat vineri, la Oradea, intrebat ce parere are despre accederea Aliantei pentru Unirea Romaniei in Parlament,…

- Copreședintele USR-PLUS, Dan Barna, a declarat duminica seara, dupa inchiderea urnelor, ca, din estimarile de la aceasta ora, fara USR-PLUS nu se va putea face reforma in Romania. „Este un rezultat istoric. Am reușit sa dublam rezultatul din 2016. Daca am reușit cu 9% sa facem agenda in Parlament in…

- Medicul și cercetatorul roman Octavian Jurma este de parere ca, in prima saptamana din luna decembrie, Romania va inregistra un total de 500.000 de cazuri COVID-19, in condițiile platoului actual de 10.000 de infectari zilnice. Omul de știința subliniaza ca in aceasta situație numarul total al cazurilor…

- Valul al doilea al pandemiei de coronavirus este și in Romania intr-o creștere alarmanta. Mai mulți specialiști sunt convinși ca numarul de infectari va continua sa creasca rapid atingand cote dramatice, mai ales pentru sistemul de sanatate. Unul dintre specialiști, cercetatorul roman Octavian Jurma,…

- In plina explozie a infectarilor cu noul coronavirus in Romania, conducerea Direcției de Sanatate Publica Alba a suspendat recoltarile pentru testele COVID, de miercuri și pana duminica. Este vorba despre județul aflat in Top 3 al celor mai afectate, incidența fiind de peste 3 infectați la mia de locuitori. …

- Alte 110 școli din Romania au intrat in scenariul roșu, in ultimele 24 de ore, astfel ca, in acest moment, cursurile se desfașoara exclusiv online in 1.040 de unitați de invațamant. Numarul școlilor care au intrat in scenariul roșu a crescut de aproape 4 ori fața de prima zi a noului an școlar – 14…