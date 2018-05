Avertisment de caniculă în Pakistan unde temperaturile au ajuns la 44 de grade Celsius Autoritatile medicale au declarat cod rosu de canicula in orasul Karachi din sudul Pakistanului, dupa ce temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius si, chiar daca orasul se afla intr-o regiune de coasta, nu se mai inregistreaza nicio adiere de vant, conform DPA.



"Le-am solicitat spitalelor, unitatilor medicale pentru copii si clinicilor sa fie gata pentru a rezolva eventuale urgente medicale" aparute in contextul acestui val de caldura, a declarat Nasir Durrani, un oficial din Karachi, unde un puternic val de caldura produs in iunie 2015 s-a soldat cu moartea a aproximativ 2.000… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

